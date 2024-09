G7 Lavoro: Calderone, sicura che faremo passi in avanti

"È un piacere e un onore per me avervi qui a Cagliari, in Sardegna, all'Open, al G7, al Labour e all'Associazione di ministri dell'Employment. Sono sicura che siamo tutti interessati a partecipare a discussioni insegnative e produttive oggi e domani". Così la ministra del Lavoro Marina Calderone ha salutato i partecipanti al G7 di Cagliari, rivolgendosi in inglese, e introdotto i lavori a Palazzo Regio.

"Sono sicura che queste due giornate di lavoro ci consentiranno di fare ulteriori passi avanti in quello che è il percorso comune che abbiamo costruito e sviluppato insieme in questi mesi su termini che sono prioritari per il mondo del lavoro.

Tra questi - ha sottolineato l'esponente del governo Meloni - certamente uno sviluppo e un uso umanocentrico dell'intelligenza artificiale, la resilienza dei nostri mercati del lavoro, di fronte ai trend demografici, l'importanza del settore di cura, il ruolo cruciale delle competenze, l'inclusività dei mercati del lavoro, la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro".





