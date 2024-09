Apre direzione Lidl in Sardegna,70mln investiti e 140 assunzioni

Lidl Italia, catena della grande distribuzione organizzata con 750 punti vendita in tutta Italia, ha inaugurato oggi la sua prima direzione regionale in Sardegna, ad Assemini. La struttura, realizzata grazie ad un investimento sul territorio di 70 milioni di euro, ospita il dodicesimo centro logistico nazionale. Con la nuova direzione sono previsti 140 nuovi posti di lavoro per un organico complessivo di circa 650 persone impiegate in tutta l'Isola. Il primo punto vendita di Lidl in Sardegna è stato aperto nel 2002.

"Con questa nuova struttura- spiega Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia - vogliamo dare ulteriore slancio al nostro sviluppo sull'Isola perseguendo una crescita responsabile che unisce innovazione e sostenibilità". La nuova direzione consentirà di accorciare le distanze e ridurre i chilometri percorsi per l'approvvigionamento degli attuali 23 punti vendita sardi. La struttura sarà operativa dall'1 ottobre: permetterà, spiega l'azienda, di migliorare il servizio al cliente finale e allo stesso tempo di compiere un passo in avanti verso una logistica sempre più sostenibile ed efficiente con un risparmio di più di 5.000 tonnellate di CO2.

Il centro logistico si estende su una superficie complessiva coperta di oltre 37.000 mq, ha una capacità di stoccaggio di 25.000 posti pallet, oltre a disporre di 101 baie di carico e 45 posti tir. È dotata di un impianto fotovoltaico da 2.688 kW in grado di coprire circa il 50% del fabbisogno energetico del centro, ovvero l'equivalente dell'energia utilizzata da 1.350 abitazioni. L'edificio è alimentato con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e dispone di un sistema per il recupero delle acque piovane.



