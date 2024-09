Sbarra, decisivo ruolo parti sociali per sviluppo sostenibile

"Abbiamo posto come priorità il tema di una giusta transizione, di un invecchiamento attivo del possibile impatto che avrà l'intelligenza artificiale sui temi del lavoro; abbiamo anche parlato di pace, di democrazia, sono questioni che incrociano le grandi sfide che l'Italia, l'Europa, la dimensione globale ha di fronte. E per essere affrontate, superate, vinte, serve una grande alleanza tra le istituzioni, le comunità politiche, il sistema delle imprese, le organizzazioni sindacali". Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a margine della seconda e ultima giornata del summit sindacale Labour7 a Cagliari.

"Ecco perché pensiamo sia decisivo il ruolo delle parti sociali per uno sviluppo sostenibile per un'economia che valorizza e dà centralità alla persona e anche per gli obiettivi di costruire dimensioni nuove sul lavoro dignitoso, ben retribuite e contrattualizzato. Noi pensiamo che questo confronto - ha osservato Sbarra - può essere un metodo che bisogna istituzionalizzare valorizzando la concertazione, il dialogo sociale, la partecipazione portare questa esperienza nella dimensione internazionale e globale.

"Amo ripetere in queste ore il grande messaggio che manda Mario Draghi con il suo rapporto, quando ritiene che la prospettiva è quella di un grande contratto sociale, di un grande patto sociale che mette insieme le grandi forze riformiste per affrontare il futuro con grande certezza e con grande efficacia".



