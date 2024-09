Ricerca in ambito farmaceutico, accordo tra Unica e Indonesia

Presentare progetti di ricerca in ambito farmaceutico in Indonesia. E' lo scopo dell'accordo di collaborazione firmato oggi tra l'Università di Cagliari e l'Università indonesiana Almarisah Madani. La partnership, sottoscritta a Palazzo Belgrano dalla delegata del rettore per l'internazionalizzazione, Alessandra Carucci, e dalla rettrice dell'Università indonesiana Selamat Dr. Nursamsiar, prevede attività di collaborazione generale e scientifica tra i due enti e in particolare tra il Disva (dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente) e la facoltà di Science and Pharmacy dell'Università indonesiana.

Oltre alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo farmaceutico alle istituzioni indonesiane, l'accordo si rivolge anche ad attività che coinvolgono il dipartimento di Economia rappresentato, durante l'incontro, dal docente Andrea Melis. "I rappresentanti dei due atenei - spiega Unica - hanno evidenziato la necessità di rafforzare i rapporti in ambito scientifico e didattico che porteranno a scambi in ambito di cooperazioni tra studenti e docenti per dare vita a cascata a ulteriori accordi con l'università indonesiana".



