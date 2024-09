Più controlli a Sassari con i droni della Polizia locale

La Polizia locale estenderà l'uso dei droni per contrastare i reati e aumentare la sicurezza nel territorio comunale.

Le attività di controllo e monitoraggio con i droni, utilizzati dagli agenti del Comando di via Carlo Felice già dal 2016, potrà intensificarsi grazie al riconoscimento ottenuto nei giorni scorsi con cui il ministero delle Infrastrutture ha equiparato i droni in uso alla Polizia locale ad aeromobili di Stato.

Tra le attività che potranno immediatamente essere intensificate e rafforzate, quelle di contrasto alle violazioni delle norme ambientali, contro le quali i droni rappresenteranno uno strumento fondamentale vista la vastità del territorio comunale.

Con i droni gli agenti specializzati vigileranno sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico (strade, edifici, opere pubbliche) e privati, specie in caso di minaccia all'incolumità pubblica o di pericolo di crollo, anche in collaborazione con altri settori del Comune o enti esterni (settore edilizia del Comune, Vigili del fuoco, Sovrintendenza); saranno utili strumenti per i rilievi degli incidenti stradali, per il monitoraggio del traffico e dei nodi critici viari.

Inoltre potranno essere usati per il soccorso e la ricerca di persone, anche nelle attività della Protezione civile e in situazioni di emergenza, così come in occasione di eventi pubblici.



