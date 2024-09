Picchia compagna in strada, 38enne arrestato per maltrattamenti

Al culmine di una lite in strada, ha picchiato la compagna, fermandosi solo per l'intervento di alcuni passanti. Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della convivente, una donna di 33 anni. L'episodio è avvenuto a Pula.

I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, hanno avuto una discussione mentre si trovavano in auto e il 38enne avrebbe colpito la donna al volto e le avrebbe bloccato i polsi.

Solo l'intervento di alcuni passanti che hanno assistito alla scena ha fatto fermare la violenza. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Pula che hanno arrestato il 38enne. Dagli accertamenti è emerso infatti che i maltrattamenti andavano avanti da tre anni.

L'evento - spiegano i carabinieri - ha rotto l'argine del silenzio e la vittima, nel formalizzare la sua querela, ha raccontato anche di precedenti episodi di violenza che sarebbero avvenuti negli ultimi tre anni, consentendo così di raccogliere altri utili elementi per qualificare il reato".



