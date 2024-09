Finisce con la moto contro il guardrail, muore un turista 62enne

Ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Un motocilista austriaco di 62 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale avvenuto lungo la vecchia Orientale Sarda all'altezza del territorio di Armungia. Da quanto si apprende l'uomo stava percorrendo la vecchia statale 125 quando, per cause non accertate, ha perso il controllo della due ruote che si è schiantata contro il guardrail. A causa del violento impatto il 62enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Burcei, che si stanno occupando dei rilievi, il 118, e il personale Anas. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA