Entro dicembre 1400 docenti assunti in più nell'Isola

Il totale delle assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti al 31 agosto è stato di 395 unità (di cui 64 docenti di sostegno). Alle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato vanno aggiunti 104 contratti a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato al termine dell'anno di prova che hanno consentito di rafforzare l'organico regionale dei docenti di sostegno di 168 nuovi docenti specializzati. Sono i numeri illustrati dall'Ufficio scolastico regionale in occasione del via ufficiale alle lezioni previsto per domani.

Entro il 10 dicembre 2024 è prevista l'immissione in ruolo con presa di servizio già nell'anno scolastico in corso di 893 vincitori di concorsi PNRR prossimi alla conclusione. Le assunzioni potranno portare il numero complessivo dei nuovi docenti a tempo indeterminato dell'anno scolastico 2024/2025 fino a 1.392 unità. Verranno poi assunti entro il 2024, con decorrenza giuridica 1 settembre 2024 e presa di servizio al 1 settembre 2025, gli idonei dei concorsi 2020, sui posti ulteriormente disponibili autorizzati per le immissioni in ruolo 2024/2025 e su quelli ulteriormente disponibili per rinunce o incapienza di graduatorie, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di 1549 nomine autorizzate per l'anno scolastico in corso.

Il totale delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA è pari a 355 unità, presenti anche 35 nuove immissioni ruolo di direttori generali dei servizi amministrativi. Con anno scolastico 2024/2025 anche 3 immissioni in ruolo di dirigenti scolastici e delle 234 istituzioni scolastiche 20 sono state assegnate in reggenza annuale. Le relative operazioni di conferimento di reggenzasono concluse. Ulteriori 6 posti in ruolo, con conseguente possibile riduzione del numero di reggenze a 14, potranno essere coperti, già nel 2024, all'eventuale conclusione positiva del giudizio di fronte al Tar relativo alla procedura straordinaria di dirigenti scolastici conclusa nell'estate 2024.

I posti residuati dalle ordinarie immissioni in ruolo e dalle assunzioni con contratto finalizzato al ruolo sono stati assegnati con contratto a termine agli aspiranti iscritti graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di supplenza ATA. Nel corso di questi giorni si stanno svolgendo, a conclusione di tutte le operazioni effettuate nei termini previsti, i turni di surroga delle supplenze del personale docente e ATA collegati alle rinunce alle supplenze nei turni di nomina. "L'augurio agli studenti, alle famiglie e a tutti gli operatori del mondo della scuola è che il 2024/2025 - auspica il direttore regionale dell'Ufficio scolastico Francesco Feliziani - possa essere un anno scolastico in grado di far emergere tutte le potenzialità della scuola sarda".



