Da quarant'anni il Premio Solinas racconta il cinema italiano

Quasi 40 anni per il Premio Solinas che torna a La Maddalena dal 18 al 22 settembre.

Occasione per valorizzare la crescita del cinema Italiano e made in Sardegna. Cinque giornate tra proiezioni, network event, workshop, convegni, attività formative e di promozione che coinvolgono anche la comunità locale. Saranno i 70 i giurati dei concorsi del Premio Solinas protagonisti il 19 settembre alle 19:30 a Cala Balbiano nell'incontro che dà via alla manifestazione.

Le mattinate del 20 e del 21 sono dedicate al convegno "La Forza delle Idee, delle Storie, degli Autori e L'AI" a Tegge, da Zì Antò. La manifestazione di premiazione dei tre concorsi - Premio Internazionale Franco Solinas - per film destinati alla sala e alle piattaforme multimediali - Premio Solinas Documentario per il Cinema in collaborazione con Apollo11 - La Casa del Documentario, Premio Solinas Experimenta Serie con la main sponsorship di Rai Fiction è prevista la sera del 20 settembre a Cala Balbiano.

La manifestazione giunta alla 39/a edizione, è sostenuta da Regione Sardegna, Mic - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Siae, Società Italiana degli Editori, Comune di la Maddalena, Regione Lazio, Ente Parco dell'Arcipelago di La Maddalena.

Grazie alla collaborazione con la Marina militare, il Cinema Primo Longobardo ospiterà la proiezione di film, cortometraggi e documentari.

Il 18 settembre sarà presentato in anteprima assoluta il documentario "Matte" di Michele Garau, sulla vita del giovane e talentuoso scrittore sardo Matteo Porru. Il 19 "Io e il Secco" di Gianluca Santoni scritto con Michela Straniero - vincitore del Premio Solinas al Miglior Soggetto e premiato a La Maddalena nel 2017- sarà accompagnato dal cortometraggio "Sui Tetti di chi dorme" di Antonello Murgia Pisano prodotto da Fabio Fanni Marceddu e Teatro Dallarmadio. Ancora, il 21 sarà la volta di un film Sky Original "Vangelo secondo Maria" di Paolo Zucca scritto da Zucca, Barbara Alberti e Amedeo Pagani.

Una sezione delle proiezioni è dedicata a studenti e studentesse delle Università di Cagliari e Sassari, che presenteranno i loro cortometraggi e documentari agli studenti dell'Istituto G. Garibaldi di La Maddalena. Cinema e impegno ecosostenibile con Ciak si pianta, attività di riforestazione e educazione all' ecosostenibilità in collaborazione con "I ragazzi dal pollice verde", il 18 alle 17 presso l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.



