Con 'Cantine aperte in vendemmia' si scommette sull'enoturismo

La raccolta delle uve tra i filari, visite guidate in cantina, musica, e naturalmente assaggi di bianchi, rossi, passiti. Partono sabato 14 settembre nell'Isola gli appuntamenti con "Cantine Aperte in Vendemmia".

La manifestazione è promossa dal Movimento del Turismo del Vino in Sardegna guidato da Valeria Pilloni e che riunisce 37 produttori sardi, 600 in Italia, "aziende che credono fortemente sulle potenzialità del turismo enogastronomico", spiega all'ANSA Pilloni.

Quattro gli appuntamenti da segnare in agenda per poter vivere il momento della vendemmia. Sabato 14 ad Atzara, da Famiglia Demelas, si potrà assistere e anche dare una mano in vigna alla raccolta delle uve e poi seguire le fasi della lavorazione in cantina. Calici di vino e prelibatezze dello Street food accompagneranno la giornata.

Si prosegue domenica 15 a Donori, nelle Tenute Maestrale.

Dalle 12 alle 20 sarà possibile visitare la nuova cantina appena inaugurata. Sarà l'occasione per assaggiare, oltre ai vini dela tenuta, i prodotti tipici dei Giovani Lattai di Donori e degli Antichi Mulini di Sadali. Alle 17 si esibisce il Coro Polifonico Sa Defenza. Tappa venerdì 27 settembre dalle 17, alla cantina Quartomoro di Sardegna di Marrubiu. Il titolare ed enologo, Piero Cella, illustrerà agli ospiti le tecniche della spumantizzazione. Interessante poi la visita guidata alla vigna "Memorie di Vite", che custodisce al suo interno 54 vitigni autoctoni sardi. Si potranno assaggiare i vini della cantina accompagnati dallo Street food e poi musica fino a tarda sera.

La manifestazione si chiude domenica 29 a Su'entu a Sanluri, e si intreccia con la Festa del Borgo. Dalle 12 alle 19 sono in programma visite guidate, degustazioni, musica e intrattenimento con "Il gioco dell'enologo: crea il tuo vino in una sfida all'ultimo vitigno!". Dalle 12 alle 18 una gustosa "merenda della vendemmia" dove si potranno assaggiare le pizze d'autore di Massimo Bosco, dell'omonimo locale di Tempio Pausania, Sandro Cubeddu del RE|MI di Sassari e Pierluigi Fais di Framento, a Cagliari.



