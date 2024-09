Carabinieri: il magg. Sabino Dente comandante compagnia Oristano

Il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Steven Chenet, ha visitato la sede del Comando. E' stata anche l'occasione per la presentazione di alcuni avvicendamenti interni.

Il maggiore Sabino Dente ha, infatti, assunto l'incarico di comandante della compagnia Carabinieri di Oristano subentrando al Ten. Col. Paolo Montorsi che ora riveste l'incarico di comandante del Reparto Operativo di Oristano.

Il Tenente Colonnello Pietro Bucolo, attualmente in missione internazionale all'estero in Libano, anovembre assumerà l'incarico di Capo Sezione Operazioni e Informazioni del Comando Legione Carabinieri Sicilia.

Il prefetto, che ha incontrato militari e ufficiali, ha voluto analizzare i risultati dell'attività operativa dei reparti manifestando un particolare apprezzamento per l'operato delle stazioni Carabinieri riconosciute quali fondamentali presidi delle Forze di Polizia del territorio e per l'importante lavoro di prossimità e di interfaccia con il cittadino.



