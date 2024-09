Bombardieri, cambiare politica sui migranti nel lavoro

"L'invecchiamento della popolazione è uno dei problemi che abbiamo trattato e abbiamo scritto in modo chiaro sul documento che l'invecchiamento della popolazione non può essere utilizzato per innalzare l'età pensionabile. Questo è un messaggio che come sindacati internazionali diamo al G7, ma lo diamo con particolare attenzione all'Italia". Lo ha detto il leader della Uil, Pier Paolo Bombardieri, a margine dei lavori del summit Labour7 che si conclude questo pomeriggio a Cagliari.

"C'è un invecchiamento della popolazione, c'è un invecchiamento attivo che noi chiediamo per chi prima o poi spera di andare in pensione, c'è un tema per quello che riguarda le nuove possibilità di creare occupazioni. Su questo - ha proseguito il segretario della Uil - noi valutiamo che sia necessario cambiare la politica attuale sui migranti e darà possibilità a chi sta in questo Paese di essere regolarizzato e avviarsi al lavoro".

Alla vigilia del G7 del Lavoro cosa chiederete ai ministri dei Paesi più industrializzati del mondo? "Intanto nel documento c'è una richiesta molto forte di utilizzare il dialogo sociale come strumento di confronto. È un periodo molto complicato non solo per l'Italia ma per l'Europa in molte economie che ormai sono globali.

Le grandi trasformazioni, le grandi transizioni hanno bisogno di essere affrontate con il dialogo sociale e non con una contrapposizione. Quello che abbiamo scritto nel documento lo chiediamo in modo formale ai ministri del lavoro. La trasformazione della rivoluzione che spesso il lavoro subirà nei prossimi mesi, ha bisogno di un confronto costante. Poi ovviamente oltre al metodo ci sono i contenuti. La sicurezza sul lavoro è uno dei temi prioritari perché ancora in giro per il mondo non c'è un grande rispetto per la dignità del lavoro e soprattutto per la vita dei lavoratori e delle lavoratrici. E poi c'è un tema che riguarda i salari.

I salari continuano ad essere troppo bassi, il potere d'acquisto continua a diminuire, c'è un leggero recupero ma assolutamente insufficiente rispetto a quelle che sono le situazioni del lavoro povero e soprattutto del lavoro precario".



