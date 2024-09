Nautica di lusso, Novamarine vende sei barche per 5,9 milioni

Il settore della nautica extra lusso in Gallura continua a crescere: le richieste di imbarcazioni da diporto disegnate e prodotte nei cantieri di Olbia mostrano un segno positivo. Nel mese di agosto la società Novamarine attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha siglato un accordo per la realizzazione e la vendita di sei barche di alta gamma: gli acquirenti sono italiani e arabi degli Emiratti.

Valore complessivo dell'accordo, che vedrà la consegna entro la fine del 2024 e nei primi mesi del 2025, è di 5,9 milioni di euro. Ad essere stati ordinati sono alcuni modelli di imbarcazioni della linea BS, simbolo nel mercato del diporto di lusso, e alcune del modello RH, dal design distintivo del marchio che punta ad esaudire le richieste dei clienti più esigenti nel settore dell'alta gamma.

"La nostra - dichiara Francesco Pirro, presidente e amministratore delegato di Novmarine - è una società in espansione che offre prodotti di qualità e, grazie alla visibilità acquisita con l'ammissione alle negoziazioni, siamo riusciti a raggiungere una clientela più vasta. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro di molti anni e la vendita delle ultime imbarcazioni non può che farci essere più che fiduciosi per il futuro che ci attende".



