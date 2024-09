Landini, 'età pensionabile a 70 anni è una follia'

"Mi sembra una follia perché siamo di fronte alla solita logica, se capisco, di usare le pensioni per fare soldi. Mentre noi abbiamo un problema di riforma pensionistica perché i giovani con la precarietà che ci sono non avranno neanche il diritto di andare in pensione a 70 anni". Così il leader della Cgil Maurizio Landini, risponde sull'ipotesi del governo di portare l'età pensionabile a 70 anni per la pubblica amministrazione, prima dell'avvio dei lavori del Summit sindacale Labour 7, in occasione del G7 Lavoro e Occupazione che si svolge a Cagliari.

"E' chiaro che c'è un problema, un sistema pensionistico sta in piedi se aumenta l'occupazione perché sono quelli che lavorano che pagano la pensione a quelli che ci vanno. Quindi c'è problema di superare la precarietà, di allargare il numero di persone che lavorano, di combattere il lavoro nero, il lavoro precario, l'evasione contributiva. Siamo già il Paese che ha l'età pensionabile più alta di tutta Europa, credo che sia una follia e soprattutto se penso poi anche alla pubblica amministrazione che non ha bisogno che semplicemente quelli che ci sono rimangono lì a lavorare di più perché ha bisogno di introdurre i giovani, di introdurre nuove tecnologie e ha bisogno di aumentare l'occupazione. Questa è un'operazione per non far aumentare i costi alla pubblica amministrazione e per non pagare le pensioni".



