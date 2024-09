In fiamme pannelli fotovoltaici da installare nel sud Sardegna

Un devastante rogo sta distruggendo circa duemila pannelli fotovoltaici nelle campagne di Tuili, nella provincia del Sud Sardegna. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio, ma non si può escludere che l'origine sia dolosa.

La fiamme, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sono divampate intorno alle 4 e hanno interessato i pannelli fotovoltaici che erano stati accatastati in campagna prima di essere montati per la creazione di un campo fotovoltaico. Nel giro di breve tempo il fuoco, anche alimentato dal vento, si è propagato.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Le fiamme non sono ancora state domate. I carabinieri stanno lavorando per individuare le cause del rogo.





