G7 lavoro a Cagliari, traffico rivoluzionato in città

In vista del vertice internazionale del G7 Lavoro e Occupazione, che si terrà a Cagliari da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre 2024, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione veicolare. "Le misure sono necessarie per garantire la sicurezza e l'efficienza logistica durante l'evento, che coinvolgerà delegazioni provenienti da tutto il mondo", fa sapere l'amministrazione..

Il traffico subirà alcuni rallentamenti in corrispondenza degli orari di spostamento di ministri e rappresentanti istituzionali internazionali, con chiusure dinamiche che impatteranno sulla circolazione solo per il tempo strettamente necessario al transito. "Non è pertanto prevista alcuna sospensione totale della circolazione veicolare, se non per aree limitate del quartiere di Castello, aree a cui avranno comunque accesso i residenti", spiega ancora il Comune.

Nel dettaglio i divieti di sosta e rimozione forzata sono previsti, A partire dalle 18 di martedì 10 settembre fino alle 16 di venerdì 13 settembre in Piazza Arsenale, Piazza Indipendenza, Piazza Mafalda Di Savoia, Piazza Palazzo, Via Canelles, Via Campidano, Via Pirastu, Via Solinas, Piazza Deffenu (parcheggi ACI, parte centrale), Viale Cristoforo Colombo (tratto dal civico 12 a via Campidano e da via Campidano a piazza Amendola) Inoltre, il divieto di sosta sarà attivo su viale Cristoforo Colombo e via G. Barbini dalla mezzanotte di mercoledì 11 settembre fino alle 8 di giovedì 12 settembre.

Altre restrizioni dalle 18 dell'11 settembre sino alle 16 del 12 settembre in via Del Fossario, Bastione Santa Caterina, piazza Lamarmora, via De Candia e via Università, mentre in viale Pula (zona Giorgino),dalla mezzanotte del 12 settembre fino alle 8 del 13 settembre verrà istituito il divieto di sosta su ambo i lati.

Per limitare l'afflusso di veicoli nelle aree più sensibili, verranno istituiti divieti di transito, con alcune eccezioni per i residenti e autorizzati. Dal 12 settembre sino alle 16 del 13 settembre, sarà vietato l'accesso a non residenti nel quartiere Castello con accesso da piazza Indipendenza. Restrizioni aggiuntive interesseranno il traffico di Via Pirastu, Via Campidano e Via Solinas (dalla mezzanotte dell'11 settembre sino alle 16 del 13 settembre) Saranno inoltre previste interruzioni temporanee della circolazione nelle giornate del G7. Le aree interessate includono piazza Deffenu, piazza Amendola, viale Diaz, via Sonnino, viale Colombo, viale Regina Margherita, piazza Costituzione, viale Regina Elena, piazza Arsenale e piazza Indipendenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA