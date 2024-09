Disordini dopo la partita Tharros-Carbonia, scattano 2 Daspo

Due Daspo, i provvedimenti di allontanamento dagli stadi, per la durata di un hanno sono stati notificati a un giocatore e un dirigente della squadra di calcio della Tharros dal questore di Oristano, Giuseppe Giardina.

I provvedimenti arrivano al termine delle indagini condotte dalla Digos sugli incidenti avvenuti l'11 maggio scorso durante la partita "Tharros - Carbonia calcio" valevole per il campionato di "eccellenza girone A" che si è tenuta nell'impianto comunale di Terralba.

Al termine del match, che determinava la retrocessione della Tharros, è scoppiato un parapiglia tra giocatori, arbitri e dirigenti. Il giocatore della Tharros, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe rincorso alcuni avversari e colpito con un calcio e con un pugno due giocatori del Carbonia.

Il dirigente avrebbe invece insultato la terna arbitrale.

"I comportamenti tenuti dai due - spiegano dalla Questura - hanno indotto i giocatori e il pubblico presente sugli spalti, ad assumere analoghi atteggiamenti violenti mettendo in grave pregiudizio l'ordine e la sicurezza pubblica". Solo l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno scortato fuori dallo stadio gli arbitri, ha calmato gli animi. Le indagini, condotte dalla Digos, hanno consentito di individuare i responsabili e per loro sono scattati i Daspo.



