Calderone, 'G7 per futuro del lavoro anche in chiave ecologica'

"Al G7 parleremo essenzialmente di lavoro e di come il lavoro ovviamente verrà svolto nel futuro. Partendo da da quello che poi è il documento che è stato approvato dal vertice dei capi di stato di governo in Puglia a giugno, parliamo di intelligenza artificiale, dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, e in questo caso il G7 dei ministri del lavoro ha il compito di fare una riflessione ulteriore, di elaborare un programma per l'adozione di un piano d'azione per accompagnare le tante transizioni nel mondo del lavoro, quella digitale ma anche certamente quella ecologica". Lo ha detto la ministra Marina Calderone, a margine dell'appuntamento a Cagliari organizzato dall'ordine dei Consulenti del Lavoro dal titolo "Innovazione e Lavoro: verso il G7 e oltre".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA