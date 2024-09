Autonomia differenziata, seminari all'università di Cagliari

Oltre 200 studiosi si incontreranno a Cagliari per discutere di economia nel settore pubblico e di autonomia differenziata.

Si intitola "Reimagining Welfare: Sustainable Paths in Public Finance" la 36/a edizione della conferenza della Società Italiana di Economia Pubblica (Siep), organizzata dal dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Cagliari che si terrà nelle aule del Polo didattico di viale Sant'Ignazio i prossimi 12 e 13 settembre con inizio dalle 9:30.

Una due giorni di incontri e seminari in cui gli studiosi si confronteranno su diverse tematiche legate all'economia nel settore pubblico e all'autonomia differenziata. Previste diverse sessioni tematiche e una Keynote Lecture che sarà tenuta da Carol Propper, docente all'Imperial College Business School di Londra.

Particolarmente interessante la tavola rotonda di venerdì 13 alle 11:30 dal titolo "La legge 26 giugno 2024, n. 86 di attuazione dell'autonomia differenziata: prospettive e implicazioni di natura economica e politica" che sarà moderata dalla giornalista Simona De Francisci. Si confronteranno sull'autonomia differenziata Giovanni Guzzetta (Università di Roma Tor Vergata), Patrizia Lattarulo (IRPET-Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana), Francesco Pigliaru (Università degli Studi di Cagliari) e Gilberto Turati (Università Cattolica del Sacro Cuore).

Il Comitato Scientifico della Conferenza è presieduto da Rinaldo Brau, ordinario di Scienza delle Finanze. Ne fanno inoltre parte i docenti dell'Ateneo Silvia Balia, Claudio Deiana, Ludovica Giua, Vania Licio, Marco Nieddu, Elisabetta Strazzera e Cristian Usala.



