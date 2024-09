Vela: Maxi Yacht a Porto Cervo, forte maestrale ferma le regate

Il forte maestrale sferza il nord Sardegna e la prima giornata della 34/a edizione della Maxi Yacht Rolex Cup a Porto Cervo - quest'anno valida anche per il primo Rolex IMA Maxi 1 World Championship - non si è disputata.

"Tutti i modelli previsionali di oggi erano allineati circa la situazione del vento - spiega il principal race office, Stuart Childerley - per cui è stato facile prendere la decisione di annullare sin dal mattino. Questo significa che il giorno di riposo previsto giovedì verrà utilizzato per regatare".

Sono 44 i maxi yacht ormeggiati sulle banchine prospicienti lo Yacht Club Costa Smeralda. Si va dai 18 metri del "piccolo" Blue Oyster ai J Class, con i 44 metri fuori tutto di Svea che risulta il più imponente della flotta.

I contendenti per il primo Rolex IMA Maxi 1 World Championship sono dieci. A bordo regatano nomi di prestigio, quali il tedesco Jochen Schuemann, tre ori e un argento olimpici, tattico su Magic Carpet Cubed, il brasiliano Joca Signorini su Bullitt, il neozelandese Murray Jones su Galateia, gli italiani Vasco Vascotto su Django HF, Flavio Favini e Alberto Bolzan su Capricorno, gli americani Ken Read ed Ed Baird rispettivamente su V e su Leopard 3.

Nella Maxi 2 sono raggruppati i racer già appartenuti alla classe Maxi72, che oggi regatano con rating IRC al di fuori dell'originaria regola di stazza. In gara Proteus, North Star, Jolt con Hamish Pepper e Francesco De Angelis, Jethou con Ian Walker alla tattica.

La classe Supermaxi, invece, raduna le imbarcazioni più grandi, per le quali il calcolo del tempo compensato avverrà con il rating ORCsy, appositamente studiato per questa tipologia di yacht. A bordo velisti di rango quali Mauro Pelaschier, Bouwe Bekking, Guillermo Parada, Karol Jablonski solo per citarne alcuni.



