Sequestrati 300 chili di marijuana nelle campagne di Orgosolo

Circa 300 chili di marijuana sono stati sequestrati dagli agenti dei commissariati di Orgosolo e Gavoi in due distinte piantagioni, entrambe in agro di Orgosolo e dotate di impianto di irrigazione a goccia.

Nella prima sono stati scoperte circa 500 piante di cannabis con un principio attivo superiore alla soglia legale, come confermato dai campioni prelevati e analizzati da personale della Polizia Scientifica. Per i due coltivatori sorpresi all'interno della piantagione sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Nel secondo appezzamento di terreno gli agenti hanno invece denunciato a piede libero un uomo trovato nella disponibilità di una piantagione composta da circa 80 piante di canapa, anch'essa provvista di impianto a goccia.

Già alcuni giorni prima, personale della Squadra Mobile di Nuoro era intervenuto in agro di Ottana procedendo al sequestro di una piantagione di marijuana composta da circa 3.600 piante e denunciando in stato di libertà tre persone di cui due proprietari del terreno e una terza indicata come responsabile della piantagione.



