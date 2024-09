Sciopero trasporti: Boeddu (Filt),'pronti a nuova mobilitazione'

Ancora in corso lo sciopero di otto ore del trasporto pubblico locale tra Cagliari, Olbia, Sassari e Nuoro indetto a livello nazionale dai sindacati confederali di categoria. "Segue quello di quattro ore proclamato nello scorso mese di luglio. Senza risposte saremo costretti a proclamarne uno di ventiquattro ore quando però sarà già iniziato il nuovo anno scolastico e di conseguenza i disagi saranno ben maggiori", avverte il segretario della Filt Cigl, Arnaldo Boeddu.

"Il completo abbandono del settore - accusa - ha comportato come conseguenza non solo un impoverimento dei salari e dei diritti ma, negli anni, ha reso poco appetibile questo settore a tal punto che aziende sia pubbliche sia private non trovano più autisti. Un servizio essenziale che di volta in volta viene ridotto in frequenze e collegamenti anche a causa della mancanza di forza lavoro".

Sos a Roma: "il Governo finanzi adeguatamente il fondo nazionale dei trasporti". E alla Regione: "si doti di un piano dei trasporti che tenga conto delle esigenze di mobilità e di trasporto delle persone".

E ancora: "Non possiamo continuare a registrare quotidianamente aggressioni nei confronti di autisti di bus metro o treni senza che le Istituzioni intervengano mettendo in atto azioni positive atte a scongiurare tali situazioni. Nello stesso tempo - conclude Boeddu - le aziende debbono rendersi conto che non possono più pretendere una disponibilità dei dipendenti che arriva sino a 12-13 ore giornaliere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA