Portovesme, Glencore al Mimit conferma lo stop a linea zinco

"Le scelte strategiche annunciate lo scorso 5 settembre, quali il riavvio temporaneo dello stabilimento di San Gavino e il mantenimento della produzione del processo Waelz, rappresentano, nel breve periodo, le uniche soluzioni economicamente sostenibili. La nostra priorità rimane comunque quella di trovare soluzioni condivise per mitigare l'impatto sociale sul lungo periodo di una scelta legata a condizioni di mercato e industriali non più sostenibili". Così in una nota la Glencore, proprietaria dello stabilimento della Portovesme srl, nel Sulcis, dopo l'incontro al Mimit, che la stessa multinazionale aveva chiesto. L'azienda ha poi proposto per i lavoratori la proroga della cigs per un altro anno.

Di fatto l'azienda ha confermato in sede ministeriale la decisione di fermare una parte degli impianti dello zinco che ha portato ad un primo sciopero di 24 ore, venerdì scorso, degli operai diretti e indiretti dello stabilimento, in tutto circa 800 persone, e a dure prese di posizione della Regione Sardegna e dei parlamentari sardi di entrambi gli schieramenti. I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato altre iniziative di lotta.

Glencore, nel frattempo, ringrazia il Mimit "per l'incontro odierno" e ribadisce "la massima disponibilità nel lavorare ad un gruppo di lavoro insieme alle Istituzioni e le parti sociali per garantire un futuro al sito di Portovesme".



