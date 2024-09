Pesante sconfitta per Luna Rossa nello spareggio con Ineos

Una giornata decisamente no per Luna Rossa, che dopo la squalifica contro Alinghi, in chiusura dei Round Robin nelle acque di Barcellona, ha incassato una pesante sconfitta nella regata per lo spareggio con Ineos Britannia.

In palio c'era la conquista del primato nella classifica per le semifinali della Louis Vuitton Cup, in programma dal prossimo 14 settembre.

I britannici hanno vinto lo spareggio con l'equipaggio italiano, conquistando il diritto di scegliere lo sfidante alle semifinali per l'America's Cup, contro il difensore del trofeo, New Zealand.

Nella prima regata, il team Prada Pirelli era stato squalificato prima ancora della partenza, per aver superato il boundary, il limite del campo di regata, probabilmente a causa di un guasto tecnico.

