Operazione 'Piazza pulita', 17 condanne per droga a Sassari

Sono state tutte condannate oggi, con pene da un massimo di 9 anni a un minimo di un anno di reclusione, le diciassette persone finite a processo per spaccio di droga nell'ambito dell'operazione "Piazza pulita", condotta dai carabinieri della Compagnia di Sassari nel febbraio 2023.

Sedici imputati sono stati condannati dal gup Sergio de Luca, con rito abbreviato, uno ha patteggiato.

Secondo l'inchiesta condotta dai militari dell'Arma con il coordinamento della pm Maria Paola Asara, i diciassette condannati gestivano una delle piazze della droga più importanti di Sassari, con fulcro in un appartamento di via Leoncavallo, nel quartiere Santa Maria di Pisa. Un traffico fiorente che fruttava agli spacciatori cifre intorno ai 60mila euro al mese.

Per quei fatti sono stati oggi condannati Graziano Achenza, Vincenzino Canu, Samuele Cau, Nicola Chessa, Simon Pietro Cicu, Emanuela Immacolata Delogu, Giuseppe Delogu, Michele Delogu, Antonella Fadda, Roberto Giannichedda, Salvatore Giuseppe Giannichedda, Costantino Oggianu, Salvatore Piras, Antonio Vincenzo Salaris, Roberto Salis, Antonio Spanu, Sabrina Zedda.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA