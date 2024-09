Novità triathlon olimpico al Forte Village il 27 ottobre

Ritorna il 26 e 27 ottobre il Forte Village Triathlon, organizzato dall'Asd Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione Sardegna.

Due le gare principali quest'anno: il Triathlon Olimpico, anche in staffetta, e il Triathlon Super Sprint, nello scenario suggestivo che si estende dal resort al territorio di Santa Margherita di Pula. Parallelamente, i giovani atleti dai 6 ai 15 anni potranno partecipare a un Duathlon appositamente studiato per loro.

L'evento non solo rappresenta un'occasione per mettersi alla prova nelle tre discipline del triathlon, ma offre anche un momento di festa e socialità per tutti i partecipanti e le loro famiglie. La novità di quest'anno è la formula del Triathlon Olimpico (27 ottobre, ore 9:30), in cui i partecipanti affronteranno 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, individualmente o a staffetta. Il Triathlon Super Sprint, in programma sempre domenica alle 8, offrirà invece un percorso più breve: 400 metri di nuoto, 10 km di ciclismo e 2,5 km di corsa. Entrambe le gare si svolgeranno nello scenario naturale del Forte Village e a Santa Margherita di Pula.

Anche quest'anno l'evento vedrà la partecipazione di special guest, tra cui Fabio Aru e Domenico Fioravanti, che insieme ad altri campioni saranno protagonisti di incontri moderati dal giornalista Dario Nardone. A rendere ancora più speciale questa edizione del Forte Village Triathlon, sarà il debutto di Giacomo Gentili, argento nel canottaggio a Parigi e special guest della Rowing Academy estiva del Forte Village.

Le iscrizioni per il Forte Village Triathlon sono già aperte sul sito Endu.



