L'educazione alla pace al festival Love Sharing di Cagliari

Incontri, dibattiti, spettacoli, per promuovere la pace e l'educazione nonviolenta. Cagliari accoglie, dal 9 settembre al 26 ottobre, la nona edizione di "Love Sharing".

Il festival internazionale di teatro e cultura nonviolenta, diretto da Maria Virginia Siriu e organizzato da Theandric, è in programma al Teatro Sant'Eulalia, con un filo conduttore: "In cammino". L'approccio nonviolento alla soluzione dei conflitti, pubblici e privati, sociali e politici, sarà declinato in molteplici versioni. Collaborano al festival Crei-Acli, Anpi, Asarp, Comitato Sardo Campagna Banche Armate, Sistema Museale Sant'Eulalia, Movimento Nonviolento Sardegna, The World March, Terre Ritrovate, Università di Cagliari.

"Anche i piccoli nuclei, le singole scelte improntate alla nuova consapevolezza, in qualsiasi ambito, sono i mattoni per costruire l'alternativa", ha sottolineato Siriu.

Si parte lunedì 9 settembre, alle 19, con l'incontro a cura del comitato sardo "Campagna di pressione alle banche armate", promossa nel 2000 dalle riviste Missione Oggi, Mosaico di pace e Nigrizia, per favorire il controllo attivo dei cittadini sulle operazioni di finanziamento all'industria militare e al commercio di armi. L'11 alle 19 sarà presentata la "Terza Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza", con il coordinatore regionale Anpi Sardegna Antonello Murgia. Alle 20 è la volta di Vittorio Pelligra, autore del libro "La cura delle radici. Beni comuni, bene comune".

In occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia va in scena il 24 e 25 alle 21 lo spettacolo "Memorie dal Reparto n.6", liberamente tratto dall'opera di Cechov, a cura della Compagnia Teatro Nucleo.

Il 26 ottobre l' ultimo appuntamento è alle 19 con l'incontro "Disarmare la finanza di guerra si può: cominciamo dalle banche", insieme a Giorgio Beretta, analista Opal (Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere), Ripd (Rete Italiana Pace e Disarmo) e agli attivisti del Comitato Sardo Campagna Banche Armate.



