De Piscopo, Bosso e Mayer al festival Forma e poesia nel jazz

Da 27 anni porta a Cagliari e dintorni il meglio del jazz made in Italy tra nomi affermati e nuove tendenze. Ora il festival "Forma e Poesia nel Jazz" prosegue con questa tradizione, ma si apre a un contesto internazionale e si ripropone dall'11 al 15 settembre al Lazzaretto di Sant'Elia.

Il direttore artistico Nicola Spiga, per questa nuova edizione, ha puntato su nomi come il musicista napoletano Tullio De Piscopo, icona della musica italiana, protagonista di un viaggio musicale che da Napoli giunge a New York e che il 12 riceverà il premio alla carriera dall'associazione Event's partner.

Ancora un atteso concerto, quello con Fabrizio Bosso col suo quartetto, il trio di Alessandro Lanzoni con ospite Francesco Cafiso, Mauro Ottolini e Vanessa Tagliabue Yorke, i chitarristi Eleonora Strino e Antonio Floris coi rispettivi trii, lo special quartet di Luca Mannutza, Max Ionata, Fabio Zeppetella.

In cartellone spazio anche al russo Sasha Mashin, uno dei tre nomi stranieri assieme al flautista e sassofonista spagnolo Jorge Pardo, atteso in duo con Stefania Tallini, tra le più apprezzate pianiste e compositrici del jazz italiano, e al batterista svizzero Jojo Mayer, grande innovatore e leader del gruppo Nerve, che apre il festival mercoledì 11.

È prevista anche un'appendice del festival il 21 settembre nel giardino di Villa Binaghi con piano solo di Federico Battista Melis.

Organizzato dall'omonima cooperativa, oltre ai concerti la rassegna propone degustazioni, una mostra di radio d'epoca, presentazioni editoriali. In programma anche un'escursione nel promontorio della Sella del Diavolo, la "pedalata jazz" e le "incursioni musicali" sulla metropolitana leggera in servizio da Monserrato a Settimo San Pietro: a bordo con i loro strumenti Diego Greco al sax e Giovanni Alborghetti al cajón.



