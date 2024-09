Addio al Psd'Az, Maieli 'portiamo in Fi nostra idea di sardismo'

"Orfani di un partito, abbiamo trovato accoglienza in una forza che ci dà la possibilità di portare avanti l'idea di sardismo che dovrebbe essere propria di tutti i partiti sardi". Lo spiega all'ANSA Piero Maieli, consigliere regionale che dal Psd'Az, con i suoi colleghi Gianni Chessa (ex assessore del Turismo con la giunta Solinas) e Alfonso Marras sono confluiti in Forza Italia.

I tre questa mattina sono a Roma per l'ufficializzazione del passaggio nelle fila di Fi, come già nell'aria da tempo dopo la sospensione dal partito dei Quattro Mori all'indomani delle Regionali di febbraio. Saranno presentati in una conferenza stampa dal leader degli azzurri, Antonio Tajani, e dai capigruppo alla Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, e dal segretario regionale Pietro Pittalis. "Forza Italia è un partito in grande ascesa - sottolinea Maieli - ed è la forza moderata in cui abbiamo trovato subito casa".

Con il passaggio dei tre ex sardisti, che si aggiungono ad Angelo Cocciu, Ivan Piras e Giuseppe Talanas, il gruppo di Fi in Consiglio regionale passa a sei componenti e diventa il secondo gruppo di opposizione dopo Fratelli d'Italia. Per impostare la nuova linea Tajani, da quanto si apprende, sarà in Sardegna proprio per una riunione politica con il nuovo gruppo regionale.

Tra la fine della legislatura targata Solinas e l'inizio di quella in corso, il Psd'Az era entrato in crisi già con l'addio dei consiglieri Franco Mula e Stefano Schirru. Poi il congresso movimentato voluto dal segretario Solinas e dal presidente Antonio Moro, il cui esito era stato l'annuncio di addio dei tre esponenti che ora transitano in Fi.



L'annuncio a Roma di Tajani

I tre consiglieri regionali sardi del gruppo Partito sardo d'Azione hanno aderito a Forza Italia. Sono Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras. Con il loro addio si azzera di fatto la rappresentanza dei 'sardisti' nell'assemblea regionale dell'isola, che finora contavano su un accordo organico con la Lega. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il segretario di FI, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa a Roma.

"Non è una scelta casuale ma frutto di ragionamento politico - ha detto Tajani - Hanno deciso di aderire alla grande dimora, rassicurante per i cittadini, dei moderati che come dico sempre occupera' lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein". Tajani ha anche annunciato che sabato ci sarà una manifestazione in Sardegna anche con le new entro.

"Sono i consiglieri che hanno aderito a Forza Italia. Sono eletti e possono spiegare loro la loro scelta. Non voglio mai fare polemica con nessuno. Io sto costruendo, con la classe dirigente di Forza Italia, un progetto politico per rafforzare il centrodestra e allargare i confini del centrodestra". Così il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sul passaggio a FI dei tre consiglieri regionali sardi del Partito sardo d'Azione, che finora aveva un accordo organico con la Lega.

Ex Sardisti, "passaggio a Fi convinto"

I consiglieri sardi del Partito sardo d'Azione hanno aderito "convintamente" a Forza Italia e l'hanno ribadito nella conferenza stampa, organizzata a Roma nella sede del partito azzurro che ha ufficializzato il loro passaggio. Finora vicini alla Lega, i sardisti di fatto ora non hanno più rappresentanti nell'assemblea regionale.

Per il neoconsigliere azzurro Gianni Chessa, "è un passaggio molto, molto meditato di fronte a un progetto politico come questo, un progetto ambizioso che ha un'idea di Italia ma anche un progetto che riguarda la Sardegna - ha detto - La nostra adesione è per rafforzare questo progetto di crescita, ma soprattutto per portare battaglie storiche che sono care ai sardi e cioè l'autonomia e l'indipendenza dei trasporti. Un partito nazionale europeo ci può portare questa possibilità".

Per Alfonso Marras, che è anche sindaco di Bosa (Oristano), "è un momento molto emozionante che conferma l'adesione a un progetto moderato di centro. L'Italia è storicamente moderata e ha bisogno di un partito moderato, garantista e che ha il suo punto di riferimento in Europa nel Ppe". Come ha ricordato FI, con l'adesione di Chessa, la giunta di Bosa diventa "una giunta monocolore". Assente per un problema di voli, il terzo consigliere Piero Maieli che ha mandato un breve messaggio di ringraziamento.

Poi il segretario di FI, Antonio Tajani ha donato la spilletta del partito alle new entry sottolineando che la scelta ha "un rilievo nazionale, perché si allarga il consenso attorno alle nostre idee e valori" e che è stata fatta "senza nulla chiedere". Quindi ha scherzato: "Se la Brigata Sassari è uno dei fiori all'occhiello delle nostre forze armate, la brigata sarda sarà uno dei fiori all'occhiello di Forza Italia".

Sabato manifestazione con Tajani

Sabato mattina Forza Italia si ritroverà a Cagliari per una manifestazione sulla politica nazionale e sarda, alla luce anche delle tre nuove adesioni al partito sancite dal passaggio dei ex tre consiglieri sardisti Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras. Ad annunciarla è stato il segretario azzurro Antonio Tajani (che sabato sarà alla manifestazione) durante la conferenza stampa che ha ufficializzato il passaggio dei tre consiglieri. L'appuntamento sarà alle 11 al T Hotel di Cagliari.

