Lite per un parcheggio finisce a bastonate, arrestato

Lite in strada per un parcheggio a Quartu Sant'Elena, città metropolitana di Cagliari: un operaio di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, ha tentato di risolvere il diverbio colpendo un pensionato di 73 anni alla testa e al costato con un bastone di ferro lungo quasi due metri.

La vittima ha subito ferite gravi: il distacco dell'orecchio sinistro e lesioni al costato. Immediatamente soccorso dai presenti, il pensionato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale SS. Trinità di Cagliari. Nonostante le ferite riportate, non è in pericolo di vita.

Dopo aver commesso l'aggressione, l'operaio è scappato ed è tornato a casa. I carabinieri però sono subito riusciti a rintracciarlo e arrestarlo. L'arma utilizzata per l'attacco, il tondino di ferro, è stata sequestrata e verrà conservata come corpo del reato per le indagini successive. Ora il 63enne è stato trasferito alla casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria



