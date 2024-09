Centro estetico abusivo sequestrato a Portoscuso

Centro estetico all'interno di una struttura alberghiera a Portoscuso messo sotto sequestro dai carabinieri del Nas di Cagliari nell'ambito dell'operazione "Estate Tranquilla".

Durante l'ispezione, è stata accertata l'assenza del titolo autorizzativo necessario per l'avvio dell'attività, che offriva una gamma di servizi tra cui massaggi, epilazione, manicure, docce e percorsi con vasche di oli essenziali, tutti pubblicizzati sia su materiale informativo sia online.

A seguito dei controlli, sono state sequestrate due camere estetiche completamente attrezzate, per un valore commerciale di circa 160.000 euro, comprensivo di strutture, attrezzature e cosmetici. Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa.

Le indagini proseguono per ulteriori verifiche.



