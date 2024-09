Cani malnutriti e in gabbia, denunciati due pensionati

Due cani rinchiusi in condizioni precarie all'interno del cortile di un'abitazione nel Villaggio delle Mimose, nel comune di Sinnai.

Gli animali sono stati trovati in gravi condizioni di abbandono, malnutriti, senza acqua pulita e cibo per giorni, in gabbie anguste e legati con catene inferiori a un metro.

Il cortile era in condizioni igienico-sanitarie disastrose, con vetri rotti e un riparo precario fatto di materiale in eternit.

Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu hanno concluso un'indagine partita da segnalazioni e informazioni raccolte durante servizi di controllo nella zona. Per un uomo di 83 anni e una donna di 79 anni, entrambi pensionati e residenti a Burcei, è scattata la denuncia per il reato di maltrattamento di animali.



