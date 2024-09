Cagliari, di nuovo fruibile l'area per i cani al Poetto

Il Servizio Parchi, verde e gestione faunistica del Comune di Cagliari ha terminato i lavori di ripristino della perimetrazione dell'area cani al Poetto: prevista anche un'isola ecologica dedicata.

Con questo intervento, l'amministrazione comunale ha risposto in maniera rapida a un'esigenza della comunità e gli amici a quattro zampe, con i loro proprietari, possono così tornare ad avere accesso alla piena fruibilità dell'area fronte Ospedale Marino.

"Sono bastate poche settimane dal nostro insediamento per reperire i fondi e avviare i lavori", ha detto l'assessora all'Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi.

"In questo modo - ha aggiunto l'assessora - è stato raggiunto un obiettivo al quale ci siamo dedicati fin dall'inizio del mandato, come Giunta e come Assessorato: ripristinare l'unica area cani presente nella spiaggia del Poetto era un segnale necessario per la città. Siamo dunque felici che un pezzo importante della nostra spiaggia sia stato restituito alle cittadine e ai cittadini, e ai suoi amici animali. Un impegno che ci proietta con fiducia verso la prossima stagione".

L'area sarà fruibile sino al termine della stagione estiva, prevista da un'ordinanza della Regione Sardegna per il 31 ottobre.



