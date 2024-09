Trovato il personale medico, riapre il Pronto soccorso di Isili

La prima interruzione del servizio in estate aveva fatto scendere la gente in piazza. Sembrava tutto risolto e invece ancora porte chiuse per Ferragosto. Poi era arrivato l'annuncio che aveva gettato nello sconforto pazienti e comunità: Pronto soccorso di Isili chiuso sino al 2 settembre. Motivo? Carenza di personale. Ora però, dopo quasi un mese di ingressi sbarrati, la svolta: medici trovati e si riparte. Decisivo il reperimento di un altro medico con prestazioni aggiuntive. E adesso il Pronto soccorso resterà aperto tutta la settimana, anche di domenica.

È il risultato raggiunto dall'Unità di crisi permanente del Pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe, al lavoro proprio per trovare una soluzione. Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione con l'assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, con l'Areus e la Asl 8 di Cagliari. "Siamo molto soddisfatti dell'incontro che ha posto le basi per attivare soluzioni strutturali - commenta il manager della Asl del capoluogo, Marcello Tidore -. Siamo riusciti a riaprire il Pronto soccorso e a garantire l'assistenza anche nell'arco di tutto il week end, per soddisfare le esigenze dei cittadini che eviteranno così di spostarsi verso altri presidi sanitari.

Stiamo continuando a lavorare con grande impegno per trovare nuovi modelli organizzativi e proporre soluzioni strutturali all'assessore".

Ora Isili spera che non sia solo una parentesi. Dopo la prima interruzione il sindaco Luca Pilia aveva espresso tutto il suo disappunto. E chiaramente aveva rincarato la dose dopo la chiusura prolungata sino a settembre. Ora Pronto soccorso di nuovo aperto. E si sta lavorando con l'assessorato alla Sanità e l'Areus per predisporre una soluzione definitiva.



