Tentato omicidio al bar Duca, in cella il terzo indagato

Luca Silanus, il 42enne sassarese indagato per il tentato omicidio del 62enne Ugo Poggi, colpito alla nuca con una martellata il 19 luglio scorso all'interno del Bar Duca, a Sassari, è stato arrestato ieri dai carabinieri della Compagnia di Sassari e trasferito nel carcere di Bancali.

L'arresto di Silanus, difeso dall'avvocato Lorenzo Galisai, segue quello, eseguito nei giorni scorsi, dei due fratelli Stefano e Alessio Levanti, di 38 e 44 anni, ritenuti complici del tentato omicidio e per i quali il gip del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, ha confermato arresti e custodia cautelare in carcere.

Silanus non era stato arrestato insieme ai suoi presunti complici perché si trovava all'estero per effettuare un intervento chirurgico.

Al suo rientro in città sono scattate anche per lui le manette.



