Spara in piazza a Nurri durante la festa patronale, arrestato

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Nurri dopo aver sparato sei colpi di fucile a pallettoni in aria in seguito a una lite alla festa di paese. Durante l'arresto, effettuato dai carabinieri della stazione, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Isili, l'uomo aveva con sé una doppietta con matricola abrasa che è stata sequestrata.

Dovrà rispondere ora di porto di arma clandestina e porto e detenzione abusiva di munizioni, queste ultime rinvenute a seguito di una perquisizione nella sua abitazione. Il fatto è avvenuto ieri durante i festeggiamenti di Santa Rosa. L'uomo, in stato di abbrezza, ha sparato dopo che gli è stato negato da bere. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Uta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA