Sit in infermieri a Sassari, 'stipendi da fame e umiliazioni'

"In Sardegna per le professioni sanitarie abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa". La protesta degli infermieri ha la voce del sindacato Nursing up che a Sassari manifesta davanti all'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata per denunciare condizioni di lavoro ritenute insostenibili.

"Chiediamo dignità per i professionisti sanitari laureati.

Infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, che nel resto d'Europa hanno uno stipendio adeguato, condizioni di lavoro accettabili e una vita digntosa.

Tutto questo negli ospedali della Sardegna non esiste", denuncia Diego Murracino, responsabile regionale del sindacato autonomo.

"A causa di ciò, assistiamo all'abbandono di queste professioni, perché non è più remunerativo e conveniente assumere questi incarichi nei nostri ospedali. Tutto questo - sottolinea Murracino - provoca una carenza estrema di personale, con turni massacranti e l'impossibilità di conciliare la vita privata con la vita lavorativa - Questa situazione, oltre a essere umilliante dal punto di vista professionale, si ripercuote inevitabilmente sui pazienti, che hanno diritto a un'assistenza adeguata".



