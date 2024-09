Polizia stradale, diminuiscono gli incidenti nel Nuorese

Incidenti stradai in diminuzione questa estate secondo i numeri della Polizia stradale di Nuoro, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel 2023 infatti sono stati rilevati 121 incidenti con 55 feriti, contro i 90 incidenti e 36 feriti dello stesso periodo di quest'anno.

Nel corso dei servizi di vigilanza nel periodo estivo, volti al monitoraggio delle principali arterie stradali del Nuorese per limitare comportamenti pericolosi come la guida sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti, l'uso non corretto delle cinture di sicurezza e il mancato rispetto dei limiti di velocità, sono state impegnate mille e 200 pattuglie. Sono stati controllati 5.237 veicoli e 7.506 persone, 1.670 delle quali sottoposte ad accertamento etilometrico.

Le verifiche hanno portato alla contestazione di 2.635 infrazioni al codice della strada, di cui 293 relative alla velocità non commisurata, 445 al mancato uso delle cinture di sicurezza, 102 alla mancanza della copertura assicurativa e 91 per la guida sotto l'effetto dell'alcol.

Nel periodo in esame sono state ritirate 242 patenti di guida, 161 carte di circolazione e sono stati decurtati 5.900 punti patente. Inoltre, sono stati sequestrati a vario titolo 95 veicoli.



