Poesie, romanzi e saggi, a Cagliari Dialoghi di carta

Poesia, narrativa e saggistica ai Giardini pubblici: ritorna a Cagliari Dialoghi di Carta, festival letterario organizzato dalla Fabbrica Illuminata. Tema della sesta edizione: "Tra il sacro e il profano: l'uomo".

Presentazioni, incontri, riflessioni filosofiche: tra gli ospiti la presidente della Levi-Montalcini Foundation Piera Levi-Montalcini, lo storico dell'alimentazione Alberto Grandi e il docente universitario di letteratura Paolo Desogus con un intervento sul concetto di umanità negli scritti di Pier Paolo Pasolini.

All'intellettuale friulano è dedicato poi un omaggio dell'attrice e direttrice artistica della Fabbrica Illuminata Elena Pau, in scena con il compositore e pianista Alessandro Nidi. E ancora, spazio alla poesia con il critico letterario Francesco Napoli e con alcune voci giovani di autori della scuderia di Interno Poesia: Giulia Martini, Mauro Liggi e Alessandra Racca. Il mito greco è raccontato nei volumi di Giuseppina Norcia e Sebastian Ruggero. La narrativa è rappresentata da Vito di Battista e Anna Cherubini.

Il via al festival è venerdì, 13 settembre con la poesia di Giulia Martini. Poi lo scrittore abruzzese Vito di Battista. Si ritorna alla poesia nel terzo appuntamento della serata, con Mauro Liggi. Alle 20.15 chiusura di serata con Piera Levi-Montalcini. Lo spunto per la conversazione con la fondatrice e presidente della Fondazione Rita Levi- Montalcini è il libro L'elogio dell'imperfezione. Sabato 14 settembre, altri quattro appuntamenti. Si comincia alle 18 con Francesco Napoli.

Poi Anna Cherubini, scrittrice, autrice televisiva e sceneggiatrice di fiction italiane: racconta gli anni di Emanuela Orlandi nel libro Diventeremo amiche. La serata prosegue con Paolo Desogus: letteratura, teatro, musica nello spettacolo con la regia di Marco Parodi, a chiusura alle 20.45: Giro a vuoto: stornelli intellettuali per Laura Betti.

Ultima serata di Dialoghi di carta, domenica 15 settembre con Alessandra Racca, Giuseppina Norcia, Sebastian Ruggiero. Ultime pagine del festival con lo storico dell'alimentazione Alberto Grandi che alle 20.15 presenta il volume, scritto con Daniele Soffiati, La cucina italiana non esiste. La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione , assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e col patrocinio del Comune di Cagliari.



