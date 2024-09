Esercito: prima donna molisana al comando di un Battaglione

Laureata in Scienze strategiche delle Comunicazioni, sposata, un figlio, originaria di San Giuliano del Sannio (Campobasso): il Tenente Colonnello Lucia Ricci da oggi è il nuovo comandante del Battaglione Trasmissioni 'Gennargentu' di Cagliari. E' la prima donna molisana, ufficiale dell'Esercito, a ricoprire il ruolo di comando di un Battaglione ed è stata tra le prime in Italia a entrare all'Accademia militare di Modena a seguito della riforma del 1999 che ha aperto le porte delle Forze armate al reclutamento femminile. Il reparto assicura le comunicazioni strategiche e la cyber defence per tutte le unità che insistono nella regione Sardegna, garantendo il collegamento con i reparti impiegati nei teatri operativi.

La cerimonia di avvicendamento con il Tenente Colonnello Leandro Giordano si è svolta questa mattina nella caserma 'S.Ten. Alberto Riva Villasanta' del capoluogo sardo. Arruolata nel 2000 come volontario in ferma breve, Lucia Ricci ha prestato servizio prima al 235/o Reggimento 'Piceno' di Ascoli, successivamente al 2/o Reggimento Trasmissioni di Bolzano. La svolta importante della sua carriera c'è stata nel 2002 quando è entrata come Cadetto all'Accademia militare di Modena. Successivamente ha frequentato, in qualità di ufficiale, la Scuola di applicazione e studi militari di Torino. Nel 2008 ha assunto il ruolo di vice comandante della Compagnia Comando e Supporti logistici al terzo Reggimento Trasmissioni del Battaglione 'Gennargentu' di stanza a Cagliari.

Per lei anche due missioni all'estero. La prima nel 2009, come ufficiale di staff, alla 'Multinational Task Force West' - operazione Joint Enterprise - in Kosovo. La seconda nel 2013, in qualità di ufficiale di staff di comando multinazionale, nell'operazione Kfor-Nato 'Joint Guardian' sempre in Kosovo.

La sua carriera da ufficiale è iniziata nel 2005 con la nomina a Sottotenente, nel 2007 è stata promossa al grado di Tenente, nel 2012 Capitano, nel 2019 è stata nominata Maggiore e il 1/o luglio 2024 Tenente Colonnello con incarico di Comandante. Nel corso della sua carriera anche diverse onorificenze, riconoscimenti ed encomi: due medaglie 'Non Article 5 Nato' per le operazioni svolte nei territori della ex Jugoslavia, due Croci commemorative per la missione militare di pace in Kosovo, e un encomio semplice 'Italian senior national representative Hq-Kfor'.

