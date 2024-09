Cambio della guardia in Sardegna nei musei e luoghi cultura

Cambio della guardia nei luoghi di cultura della Direzione regionale musei nazionali della Sardegna. Da settembre, alla guida della Basilica di San Saturnino, a Cagliari, c'è Patrizia Luciana Tomassetti.

Funzionario architetto in forze al Segretariato Regionale MiC Sardegna, avrà competenza anche per le Aree archeologiche di Nora a Pula e "Su Nuraxi" a Barumini.

Ad Antonio Cosseddu, funzionario archeologo della Direzione regionale Musei Sardegna, il compito di dirigere il Museo Archeologico nazionale "Giorgio Asproni", a Nuoro. A guidare i Musei Garibaldini sull'Isola di Caprera a La Maddalena, sarà Sergio Cappai, architetto proveniente dalla Soprintendenza Abap di Sassari e Nuoro.

Sono stati confermati, l'archeologa Elisabetta Grassi, al Museo nazionale archeologico "Giovanni Antonio Sanna", con competenze anche sul sito dell'Altare di Monte D'Accoddi, e la storica dell'arte, Maria Paola Dettori, per la Pinacoteca nazionale, a Sassari. All'Antiquarium Turritano di Porto Torres, nuovo mandato di direzione per l'archeologo, Stefano Giuliani.





