Posto fisso e 42 anni, identikit di chi chiede il mutuo casa

Cittadino italiano, età media 42 anni e mezzo, dipendente a tempo indeterminato. È l'identikit di chi chiede un mutuo per la casa in Sardegna secondo l'analisi di Kìron Partner SpA, gruppo Tecnocasa.

Nell'Isola vengono finanziati principalmente italiani, il 94,9%. Ma stanno aumentando le percentuali degli stranieri: attualmente quasi il 4,1% è rappresentato da europei e l'1,1% è rappresentato da immigrati extra-europei. Le nazionalità più rappresentate sono quelle rumena, albanese e moldava. Mentre la maggior parte dei non europei proviene dall'Asia, seguiti a brevissima distanza dai latinoamericani e dagli africani.

L'età media di chi ha sottoscritto un mutuo in Sardegna nel 2023 è 42,6 anni. L'analisi per fasce d'età mostra che il 25,6% della popolazione ricade nella fascia più bassa, 18-34 anni; il 33,7% ha un'etàcompresa tra 35 e 44 anni; il 27,5% ricade nei 45-54 anni; il 11,3% si colloca nella fascia 55-64 anni; l'1,9% ricade nellafascia più alta, 65 ed oltre.

Dall'analisi della professione emerge che la sicurezza economica è tra gli elementi fondamentali richiesti dagli istituti di credito. Quindi è più facile (85%) che il mutuo sia concesso a chi ha il "posto fisso"o a pensionati. Una fetta del 11,9% riguarda chi ha un contratto di lavoro flessibile (liberi professionistio lavoratori autonomi e titolarid'azienda), mentre è bassa (2,3) la quota di lavoratori a tempo determinato.





