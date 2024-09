Portovesme ferma linea zinco, domani 24 ore di sciopero

Sarà sciopero di 24 ore, domani, alla Portovesme srl, nel Sulcis. Lo ha deciso il coordinamento sindacale territoriale di Cgil, Cisl e Uil dopo la decisione della Glencore di fermare la linea zinco lascando solo il Waelz trattamento dei fumi di acciaieria. L'astensione dal lavoro scatterà dalle 6 del mattino, mentre per 8 ore è convocata l'assemblea di tutte le lavoratrici e lavoratori diretti e indiretti.

Già questa mattina, quando si è saputa la notizia dello stop, i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil, Francesco Bardi, Antonello Saba e Federico Matta e di categoria Emanuele Madeddu (Filctem), Vincenzo Lai Femca e Pierluigi Loi (Uiltec), avevano annunciato che erano pronti a mettere in campo nuove iniziative di lotta in risposta alla Glencor e di respingere c"con forza" la decisione della multinazionale che gestisce la Portovesme srl.



