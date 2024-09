Nuova 195, l'Anas apre al traffico 5 km tra Capoterra e Sarroch

L'Anas ha aperto oggi al traffico 5 chilometri di nuova strada a quattro corsie della statale 195 tra Capoterra e Sarroch. Il tratto, che fa parte del Lotto 1 della nuova "Sulcitana" si estende dallo svincolo di "Capoterra", sulla provinciale 91, allo svincolo di "Su Loi-Villa D'Orri" e si innesta con il Lotto 2 esistente, di competenza del Cacip.

Si tratta di un passo in avanti decisivo per il completamento dell'opera, la cui conclusione definitiva è prevista entro la primavera del 2025, quando sarà reso fruibile un ulteriore tratto di circa tre chilometri che metterà in comunicazione la parte di tracciato aperta oggi al traffico con l'esistente Dorsale consortile Cacip, in località "Campu de Argiolas" nel comune di Capoterra.

Le opere principali del Lotto 1 sono costituite dai viadotti sul "Rio Santa Lucia" a 16 campate (466,20 metri), sul "Rio San Girolamo" a 10 campate (358,20 m), sul "Rio Baccalamanza", con 6 campate (214,20 m) e "Su Spantu", con 3 campate (106 m), oltre a 4 nuovi cavalcavia per la viabilità locale interferente.

I lavori, il cui finanziamento complessivo è di poco oltre i 160 milioni di euro, comprende anche il Lotto 3, già concluso ed aperto al traffico dall'ottobre del 2020, che si estende dalla fine del Lotto 2 Cacip, nel territorio comunale di Sarroch, fino all'ingresso di Pula, per una lunghezza di circa 6 km, dei quali 5 km sono a 4 corsie. "È un'opera attesa da decenni - afferma l'assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu - l'apertura della 195 si inserisce in una programmazione che fin dal mio insediamento, grazie al grande lavoro di tutta la struttura assessoriale, abbiamo messo in campo per garantire consegne puntuali. Dopo i primi sopralluoghi nei principali cantieri aperti sulle strade della Sardegna, con una proficua collaborazione con Anas, stiamo riuscendo a mantenere gli impegni per garantire una viabilità sempre più sicura e con tempistiche di consegna serrate e puntuali".



