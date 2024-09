Maxi piantagione marijuana da 2,5 milioni di euro in Ogliastra

Una piantagione di mille piante di marijuana, che avrebbe fruttato sul mercato circa 2milioni e mezzo di euro, è stata sequestrata nel territorio di Talana, in Ogliastra.

La scoperta è stata fatta in località "Niustria", dai carabinieri delle squadriglie di Arzana e Lanusei, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. I militari hanno rinvenuto la piantagione, costituita da 1048 piante dell'altezza compresa tra i 2 metri e 60 e i tre metri e 10 cm durante una perlustrazione contro la coltivazione e il traffico di droga. Sul terreno sono state rinvenute anche alcune tubature per l'irrigazione, 2 cisterne in Pvc usate come deposito idrico ed alcune foto trappole piazzate lungo il sentiero che conduce alla piantagione. Tutto il materiale è stato sequestrato.



