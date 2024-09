Incendio in casa, 66enne salvato da due turisti a Cabras

Hanno visto il fumo uscire dalla finestra della casa e non hanno esitato a sfondare la porta dell'abitazione e salvare il proprietario. È accaduto ieri sera a Cabras, un uomo di 66 anni è stato salvato da due turisti mentre un incendio si sviluppava all'interno della sua abitazione. Il 66enne è stato trasportato all'ospedale di Oristano perché ha respirato fumo.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 21 in una abitazione di via Trieste. Ad innescare l'incendio sarebbe stata una sigaretta accesa caduta sul divano. Il mobile ha preso fuoco e la casa si è riempita di fumo. Due turisti che transitavano nella zona si sono accorti del fumo e senza pensarci due volte hanno sfondato la porta della casa e portato all'esterno il 66enne. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Oristano in codice rosso per le esalazioni respirate, ma non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno domato il rogo prima che si propagasse all'intera abitazione.



