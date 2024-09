Di corsa la notte con la torcia, a Cagliari torna l'Urban trail

Atleti che vogliono vincere o migliorare il loro tempo. Ma anche semplici camminatori. Saranno circa novecento i partecipanti all'Urban trail, corsa o passeggiata in notturna in programma a Cagliari, con partenza dal Bastione, sabato alle 21.30. È il decimo anno. Da Stampace a Castello, da Marina a Villanova, fra strade asfaltate, marciapiedi, giardini, scale e su brevi tratti di fuoristrada.

L'organizzazione ha previsto due differenti percorsi, 10 chilometri per chi è più allenato e 6 per chi magari usa l'Urban trail per una corsetta o passeggiata notturna con la torcia in mano, una delle caratteristiche della manifestazione.

Non mancheranno neppure quest'anno gli atleti che fanno sul serio, a partire dal campione uscente, Giorgio Calcaterra, che a Cagliari si era imposto già nel 2017 e nel 2019. Fra i rivali più accreditati c'è Massimo Scano (Cagliari Marathon Club), terzo classificato lo scorso anno a meno di un minuto da Calcaterra. Occhio anche a Pierfrancesco Aru (Cagliari Atletica Leggera), alla sua prima partecipazione all'Urban Trail Run. In campo femminile tra le favorite c'è Federica Frongia (idem), campionessa italiana Uisp di trail lungo lo scorso anno e vincitrice dell'ultima tappa del Sardinia Trail 2024. Attenzione anche ad Erica Pintor (Isolarun), a podio nella nona edizione.

Confermato l'allestimento di un percorso dimostrativo destinato agli atleti con disabilità - una delegazione sarà infatti al via capitanata da Antonio Murgia e Sandro Floris della SA.SPO Cagliari, medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 ai Mondiali di Göteborg 1995 - e la consegna di una medaglia finisher a tutti coloro che porteranno a termine la gara competitiva.

Come nelle recenti edizioni, l'Urban Trail Run sarà anche testimonial del messaggio di "Una città senza barriere", un progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche che coinvolge il Comune e l'associazione Fispes Sardegna.

Organizzato dalla GLEsport, l'Urban Trail è un format nato a Lisbona ma conosciuto in tutta Europa, e quello sardo è l'unico appuntamento organizzato in Italia, grazie alla collaborazione del Comune e alla partnership con la Fondazione di Sardegna.





