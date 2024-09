Crolla solaio del refettorio in casa di riposo,tragedia sfiorata

Paura a Macomer per il crollo del solaio del refettorio della casa di riposo di viale Nenni. Il cedimento è avvenuto all'alba, quando ospiti e personale stavano dormendo, solo per questo non si è registrato alcun ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per la rimozione delle parti crollate dal locale coinvolto. Dopo un sopralluogo degli stessi pompieri e dei tecnici del comune, la casa di riposo è stata subito chiusa e gli anziani trasferiti in un'altra struttura cittadina.



