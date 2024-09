Cambio alla guida della Guardia di finanza di Alghero

Il tenente Paolo Bartoli è il nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero.

L'ufficiale si è insediato alla guida della Compagnia subentrando al capitano Simone Scibelli il quale, dopo tre anni di servizio, lascia la Sardegna per assumere un nuovo incarico al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari.

Il nuovo comandante, 28 anni, originario di Roma, ha frequentato l'Accademia del Corpo dal 2016 al 2021, conseguendo la laurea in Giurisprudenza all'Università di Bergamo. Al termine del percorso formativo è stato nominato comandante di Sezione operativa, al Gruppo pronto impiego di Torino dove, negli ultimi tre anni, ha svolto molteplici indagini in materia di contraffazione, contrabbando e tutela del made in Italy.





