Cagliari, Carlo Usai presidente Commissione Innovazione

Nella prima seduta della nuova Commissione consiliare permanete Innovazione e accessibilità digitale del Comune di Cagliari, Carlo Usai, 29 anni, è stato nominato presidente dell'organismo. Esponente del gruppo politico Progressisti, anche Usai vanta un percorso accademico di alto profilo: laureato in Economia e gestione aziendale, si è specializzato in Entrepreneurship and innovation presso la LIUC, in collaborazione con Harvard, e in Sustainability management all'Università di Cambridge, con un'ulteriore specializzazione in Finanza alla Stevens Institute of technology di New York.

Per il nuovo incarico, Carlo Usai ha delineato le sue priorità sottolineando l'importanza di coniugare innovazione tecnologica e inclusività per il futuro di Cagliari. "Sono profondamente onorato di essere stato nominato presidente della Commissione. Questo incarico rappresenta una grande responsabilità, ma anche una straordinaria opportunità. La trasformazione digitale non può prescindere dall'accessibilità.

Ogni cittadina e ogni cittadino, indipendentemente dalla sua età o condizione sociale, dunque, deve poter beneficiare dei progressi tecnologici. L'impegno è quello di sviluppare progetti concreti per abbattere il divario digitale e promuovere un'innovazione sostenibile, inclusiva e che guardi al futuro", ha detto Usai.

La Commissione costituisce un articolazione del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo, di controllo e di iniziativa politica-amministrativa volta a migliorare l'accessibilità dei servizi digitali per tutti, con un occhio di riguardo alle categorie più vulnerabili. Il mandato di Usai si inserisce in un quadro politico locale che vede la digitalizzazione come una delle leve principali per il rilancio economico e sociale del capoluogo di Sardegna.

Perché "innovazione non significa solo tecnologia avanzata, ma anche semplificazione e miglioramento della qualità della vita. Perciò, la collaborazione fra maggioranza e minoranza è fondamentale per affrontare queste sfide", ha aggiunto il neo presidente ringraziando i commissari per la fiducia che hanno riposto in lui eleggendolo all'unanimità.



